Aydın’da Domuzlar Kaldırımda Geziyor

DOMUZ SÜRÜSÜ KENT MERKEZİNE İNDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesi merkezine inen bir domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık alanlardan çıktığı düşünülen domuzlar ve yavruları, Kuşadası ilçe merkezindeki Marina mevkisine kadar ulaştı.

ARAÇLARLA YANYANA GEÇİŞ YAPTI

Domuzlar, araçların geçiş yaptığı caddeden geçerek kaldırıma çıktı. Bu esnada çevrede bulunan insanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, domuzların insanlara aldırış etmeden kaldırım boyunca ilerlediği dikkat çekiyor. Önceki günlerde de ilçe merkezinde benzer bir domuz sürüsü gözlemlenmişti.