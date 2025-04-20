Haberler

Aydın’da Domuzlar Kaldırımda Geziyor

DOMUZ SÜRÜSÜ KENT MERKEZİNE İNDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesi merkezine inen bir domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık alanlardan çıktığı düşünülen domuzlar ve yavruları, Kuşadası ilçe merkezindeki Marina mevkisine kadar ulaştı.

ARAÇLARLA YANYANA GEÇİŞ YAPTI

Domuzlar, araçların geçiş yaptığı caddeden geçerek kaldırıma çıktı. Bu esnada çevrede bulunan insanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, domuzların insanlara aldırış etmeden kaldırım boyunca ilerlediği dikkat çekiyor. Önceki günlerde de ilçe merkezinde benzer bir domuz sürüsü gözlemlenmişti.

ÖNEMLİ

Haberler

İlhan Palut, Takım Performansından Memnun

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Eyüpspor karşılaşmasının ardından, hedeflerinin ligde yükselmek olduğunu ve oyuncularının ikinci yarıdaki performansından memnuniyetini ifade etti.
Haberler

Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş Açıklama Yaptı

Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor karşısında kazanmanın 3. sıra için önemine vurgu yaptı ve sonucun kendilerini üzdüğünü, takımın performansının ise iyi olduğunu dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.