Aydın’da Düzensiz Göçmen Yakalandı

KUŞADASI’NDAN YUNANİSTAN’A GEÇİŞ TEŞEBBÜSÜ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Milli Park’tan yüzerek Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Timleri ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER GÖZLEMLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde yaptığı devriye sırasında bir kişinin şüpheli davranışlar sergilediğini fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda H.A. (20) isimli düzensiz göçmenin Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek yasadışı bir şekilde geçmeye çalıştığı belirlendi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Yüzme ve yaşam malzemeleriyle birlikte yakalanan düzensiz göçmen, gözaltına alındı. H.A., adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.