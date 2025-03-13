Aydın’da Erken Başlayan Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI HIZLI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın’ı etkileyen orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla büyük bir hasar yaratmadan kontrol altına alındı. Orman yangınlarıyla ilgili endişelerin baş gösterdiği bu dönemde, Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş, “Normal şartlarda bu zamanlarda yangın yaşanmazdı” diyerek dikkat çekti. Yangın, Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi’nde çıktı ve iftar saatinde Kulman mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ VE İHBARI

Yangının nedeni henüz belirlenemedi fakat vatandaşların duman ve alevleri fark etmesi üzerine acil durum hizmetlerine bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların akabinde, bölgeye derhal orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Muhtar Vedat Kuruş, yangının beklenmedik bir zamanda meydana geldiğini dile getirirken, “Yangından küçük bir alan etkilendi. Köylülerin ve söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ancak son günlerde kurak giden havalardan dolayı yangının oluştuğunu tahmin ediyoruz. Normal şartlarda bu zamanlarda yangın yaşanmazdı. Çok şükür yangında herhangi bir can ve mal kaybı olmadı” şeklinde ifade etti. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu olduğu vurgulandı.