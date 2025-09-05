Aydın’da Fatma Yazıcı İçin Tören

FUARDA DÜZENLENEN TÖREN

Aydın’ın Efeler ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Fatma Yazıcı için Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) önünde bir tören yapıldı. Meslektaşları, Yazıcı’yı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Gazeteci Fatma Yazıcı, grip ve halsizlik şikayetleri ile gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dün gece saatlerinde durumu kötüleşen Yazıcı, hastanede son nefesini verdi. Yazıcı’nın ani vefatı, basın camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

DUALARLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Yazıcı için AGC önünde düzenlenen törende, meslektaşları ve sevenleri bir araya geldi. Törende Yazıcı için dualar edildi ve helallik alındı. Törende konuşan AGC Başkanı Naci Eriş, Yazıcı’nın yüksek enerjiye sahip olduğunu ve pek çok kişiye bu enerjisi ile örnek olduğunu dile getirdi. Eriş, ani ölümünün basın dünyasında derin bir üzüntü yarattığını belirtti. Aydın’da görev yapan tüm gazeteciler adına Yazıcı’nın ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Eriş’in konuşmasının ardından dualar okundu.

SON YOLCULUK

Törene, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda Aydınlı gazeteci ile ailesi katıldı. Törenin sonunda, Yazıcı’nın naaşı alınan helallik sonrası defnedilmek üzere Denizli’nin Çivril ilçesine götürüldü.