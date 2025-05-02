Aydın’da FETÖ/PDY Operasyonu Yapıldı

FETÖ/PYD ÖĞRENCİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Aydın merkezli 4 ilde yapılan operasyonda FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik öğrenci yapılanması içerisinde yer alan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, örgütün Nazilli ilçesindeki güncel öğrenci yapılanması hakkında bilgi toplandı.

ÇALIŞMALAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Şüphelilerin faaliyetlerini belirlemek için Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından 6 ay süren bir çalışma yürütüldü. Toplanan deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatla düzenlenen operasyonda Ankara’da 1, Hatay’da 2, Denizli’de 1 ve Aydın’da 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 adet laptop, 101 cep telefonu/simkart, çeşitli dijital materyaller, 5 adet örgütsel doküman ile birlikte 5 bin 469 dolar, bin 455 euro, 153 bin 50 TL, 18 çeyrek altın ve 298,45 gram altın bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlem süreçlerinin devam ettiği bildirildi.