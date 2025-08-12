Haberler

Aydın’da Fuhşa Teşvik Suçundan Şahıs Yakalandı

Fuhşa Teşvik Suçundan Yakalanan Şahıs

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde fuhşa teşvik etmek suçundan aranan bir kişi düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor.

Bozdoğan İlçesinde Yakalama

Edinilen bilgilere göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan şahısların tespiti için çalışmalara girişti. Yapılan incelemeler sonucunda M.G. isimli şüphelinin Bozdoğan ilçesinde olduğu belirlendi. M.G., fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer sağlamak suçlarından dolayı 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahipti. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.G.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından M.G., adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklama kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

