Aydın’da Gazeteci Fatma Yazıcı Vefat Etti

GAZETECİ FATMA YAZICI’NIN HAYATINI KAYBETMESİ

Aydın’da ‘Olay Aydın’ adlı internet sitesinin sahibi olan gazeteci Fatma Yazıcı hayatını kaybetti. Yazıcı’nın ani ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Edinilen bilgilere göre, Aydın’da yerel internet gazeteciliği yaptığı süreçte özellikle hayat hikayelerine odaklanan çalışmalarla tanınan Fatma Yazıcı’nın tedavi için gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SÜRPRİZ HASTALIK VE ACİL HASTANE ZİYARETİ

Fatma Yazıcı’nın ani ölümü herkes için büyük bir sürpriz oldu. Kendisine grip ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtiliyor. Doğal ve sağlıklı yaşama özen gösteren Yazıcı’nın, yakınlarının önerisiyle bir süredir yaşadığı grip ve halsizlik sorunları nedeniyle hastaneye gittiği ifade ediliyor. Yapılan kan tahlili sonrasında hekimin tavsiyesiyle üç gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirildi.

KAN BAĞIŞI VE TRAJİK HABER

Fatma Yazıcı için sıkı bir bağış çağrısı yapıldı ve bağışlar kısa sürede toplandı. Herkes sağlığına kavuşmasını beklerken, gece saatlerinde gelen acı haber, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Yazıcı’nın yaşamı, yerel basın camiasında önemli bir yere sahipti ve kaybı büyük bir üzüntü yarattı.