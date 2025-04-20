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Aydın’da Gazze’ye Destek Mitingi Yapıldı

GAZZE’YE DESTEK MİTİNGİ YAPILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde Gazze’ye destek amacıyla bir miting gerçekleştirildi. Aydın Sivil Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinlik, Ilıcabaşı Mahallesi’nden Malazgirt Meydanı’na kadar süren bir konvoy ile başladı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizlerle mitingin yapılacağı bölgeye ulaştı.

KONVOYDA KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Kurulan platformda, Kur’an-ı Kerim okundu ve ezgiler söylendi. Aydın Sivil Dayanışma Platformu temsilcisi Güven Subaşı, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların sivil halka yönelik olduğunu vurguladı. Subaşı, “İsrail yalnızca savaş suçu değil doğrudan soykırım işlemekte” diyerek, “Bu süreçte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce masum insan hayatını kaybetmiştir. Bebekler enkaz altından cansız çıkarılmakta, anneler çocuklarının cesetlerini parçalardan tanımaya çalışmakta, bir millet yok edilmekte ve dünya bu vahşete sessiz kalmaktadır” ifadesini kullandı.

SESSİZ KALANLAR DA SUÇLUDUR

Subaşı, devamında, “Ne yazık ki bu katliam yalnızca katil İsrail’in suçu değildir. Aynı zamanda sessiz kalanların kınamaktan öteye gitmeyenlerin, ekonomik çıkarları uğruna insanlığı satanların da suçudur” dedi. Program, duaların edilmesinin ardından sona erdi.

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