Aydın’da Gazze’ye Saldırılar Protesto Edildi

EYLEMİN DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı bir oturma eylemi gerçekleştirildi. Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde, Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, çeşitli pankartlar ve dövizler taşıdı. Eylemde “İsrail sivilleri hedef alıyor”, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” ve “Free Palestine” yazılı dövizler dikkat çekti.

PROTESTOLAR VE DUALAR

Katılımcılar, eylem sırasında “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Hamas’a selam direnişe devam” şeklinde sloganlar attı. Eylem, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti ve sonrasında dualar okundu. Ayrıca, programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de katıldı. Bu eylem, bölgedeki insanlar arasında büyük bir dayanışma ruhu sergiledi.