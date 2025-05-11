Aydın’da Gece Trafik Kazası Oldu

KAZA AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yazıkent yolu üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Bayram Pınarcı’ya, O.A. tarafından kullanılan seyir halindeki araç çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Pınarcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.