Aydın’da Genç Kız Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından atlayan genç kız, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Olay, Adnan Menderes Mahallesi’nde 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten bunalıma girdiği öğrenilen 17 yaşındaki Z.N.A., yaşadığı apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıkıp kendini aşağıya sarkıttı.

KAMERALARA YANSIDILAR

Balkonda tehlikeli hareketler yaptığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Z.N.A.’yı ikna etmeye çalışan çevre sakinleri, bir anda genç kızın kendini boşluğa bırakmasıyla şok oldu. Bu anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedilirken, olayın ardından genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.N.A.’ya ilk müdahaleyi yapıp ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı. Aile ve yakınları acı haberi duyduğunda büyük bir yas yaşadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.