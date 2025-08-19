Haberler

Aydın’da Gözpınar’da anma töreni

ŞEHİTLER ANILACAK TÖREN

Aydın’ın Efeler ilçesi Gözpınar Mahallesi’nde bir tören düzenleniyor. Törende, Yunan askerleri tarafından 44 kişinin elleri yağlı urganla bağlandıktan sonra kurşuna dizilerek şehit edilmesi sonucunda oluşan Gözpınar Şehitliği’nde anma etkinliği gerçekleştirilecek. Bu tören, 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Törende şehitler, dualarla ve saygı duruşuyla anılacak.

GELENEKSEL HALE GELEN ANMA TÖRENİ

Her yıl yapılan bu etkinlikle birlikte, sadece şehitler anımsanmıyor; aynı zamanda genç nesillere vatan sevgisi ve milli bilinç aşılama hedefleniyor. Gözpınar Muhtarlığı, geleneksel anma törenine katılım için herkesi davet ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Suriye’de Kimyasal Saldırıya Tanık Oldu

Suriye'deki 12 yıl önceki kimyasal saldırıya tanıklık eden Naim Şakir, yaşadıklarının kelimelerle veya belgelerle ifade edilemeyecek kadar korkunç olduğunu belirtti.
Haberler

Kırklareli’nde Proje Kredi Miktarı Yükseldi

Kırklareli Valiliği ve Ziraat Bankası, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin süresini 2026'ya kadar uzatıp, kredi miktarını 1.2 milyon liraya yükseltti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.