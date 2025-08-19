Aydın’da Gözpınar’da anma töreni

ŞEHİTLER ANILACAK TÖREN

Aydın’ın Efeler ilçesi Gözpınar Mahallesi’nde bir tören düzenleniyor. Törende, Yunan askerleri tarafından 44 kişinin elleri yağlı urganla bağlandıktan sonra kurşuna dizilerek şehit edilmesi sonucunda oluşan Gözpınar Şehitliği’nde anma etkinliği gerçekleştirilecek. Bu tören, 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Törende şehitler, dualarla ve saygı duruşuyla anılacak.

GELENEKSEL HALE GELEN ANMA TÖRENİ

Her yıl yapılan bu etkinlikle birlikte, sadece şehitler anımsanmıyor; aynı zamanda genç nesillere vatan sevgisi ve milli bilinç aşılama hedefleniyor. Gözpınar Muhtarlığı, geleneksel anma törenine katılım için herkesi davet ediyor.