Aydın’da GSB Spor Okulları Başladı

Aydın’da Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, yaz döneminde gençleri bekliyor. 24 farklı branşta gerçekleştirilecek olan bu eğitim programlarının kayıtları açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl 81 ilde düzenlediği bu spor okullarını yaz boyunca sürdürüyor. Aydın’da, uzman antrenörler eşliğinde 24 branşta verilen eğitimler ile spor okullarının yaz dönemi bir törenle başlayacak.

Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Destek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü spor okulları aracılığıyla 3-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak için sportif kurslar sunuyor. Voleyboldan tenise, badmintondan basketbola, jimnastikten karateye kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslar, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat sunuyor. “Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları için başvurular başladı. Yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen 3-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlerimizi, birbirinden çeşitli branşlarla buluşturuyoruz.”

Sporokullarında Sunulan Branşlar

Bu yıl yaz spor okullarında Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol (Saha), Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Rekreatif Sporlar, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme, Wushu ve Oryantiring branşları yer alacak. “Spor kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ücretsiz yaz spor okullarımıza tüm gençlerimizi davet ediyoruz.” Başvurular, ilçe müdürlüklerine şahsen ya da e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Ayrıntılı bilgi için ilçe müdürlükleriyle iletişime geçmek yeterli.