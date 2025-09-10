Aydın’da Güvenlik İçin Devriye Yapıldı

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER YAPILDI

Aydın’ın Çine ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde ‘Önleyici Kolluk Devriyesi’ gerçekleştirdi. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaova İlkokulu ve Ortaokulu, Akçaova Anadolu Lisesi ve Kahraman Mahallesi İlköğretim Okulu çevresinde denetimler yaptı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Öğrencilerin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalarda, okul müdürleri, öğretmenler, okul çalışanları, servis şoförleri ve çevredeki işletme sahipleri alınacak güvenlik tedbirleri konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Jandarma yetkilileri, öğrencilerin güvenliği için yürütülen bu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.