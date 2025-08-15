Aydın’da Hamallar Durağı Yüzyıllardır Var

HAMALLAR DURAĞININ TARİHÇESİ

Aydın’ın Ramazan Paşa Kavşağı’nda yaklaşık iki asırdır faaliyet gösteren hamallar durağı, dededen toruna hamalların iş bekleme merkezi olarak kendini sürdürüyor. Gelişen teknoloji ve iletişim imkanlarına rağmen, hamal arayanların ilk başvuru noktası olmayı başarıyor. 200 yıldır bu şekilde devam eden bu durak, hamalların bekleme alanı olduğu için ismini de hamallardan alıyor.

HAMALLIK MESLEĞİNİN ÖNEMİ

İldeki hamalların yüzde 99’unu Aksekililerin oluşturduğu belirtiliyor. Hamallık, genellikle basit bir meslek olarak algılansa da uzmanlık ve eğitim isteyen bir iş olarak öne çıkıyor. 77 yaşındaki Bayram Soydemir, hamallık mesleğinin dededen babasına, babasından da kendisine geçtiğini belirtiyor. Soydemir, “Bu durak telefonlar henüz yokken babamların dedeleri tarafından oluşturulmuş” diyor. O yıllarda iş gücüne dayalı olan günlük tarım, inşaat ve taşıma işlerinin, hamalların beklediği bu alan üzerinden yürütüldüğü ifade ediliyor.

EĞİTİM GEREKEN BİR MESLEK

Hamallık denince genellikle sadece bir şeyin başka bir yere taşınması akla gelse de, Bayram Soydemir bu mesleğin eğitim gerektirdiğine dikkat çekiyor. Eğitim almayan ve korsan hamallık yapanların mesleği yozlaştırdığını belirtip, hamallığın uzmanlık isteyen bir iş olduğunu ifade ediyor. “Hamallıkta mesele sadece bir şeyi taşımak değil. Taşıma işleminde hem taşınanın hem de taşıyanın zarar görmemesi de çok önemli” diyor. Bu nedenle genç kuşakların bu durakta usta çırak ilişkisi ile eğitim alarak hamallık mesleğine adım attığını vurguluyor.