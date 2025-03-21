Aydın’da Havalı Trafik Denetiminden Cezalar Yağdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, havadan yapılan trafik denetimlerinde çeşitli sonuçlar elde etti. Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Komutanlığı Teknik İnceleme Timi, İzmir Aydın Otoyolu’nda, Germencik gişelerinde gerçekleştirdiği yol kontrol noktasında, müşterek Mikro İHA kullanarak denetim yaptı.

DENEYİMİN DETAYLARI

Bu denetim sırasında toplamda 515 araç ve şahıs kontrol edildi. Sonuç olarak, 11 sürücüye işlem yapıldı ve toplamda 49 bin 712 lira trafik cezası verildi. Ayrıca, denetimler kapsamında 7 araç trafikten men edilirken, 1 araç da yakalandı.

CEZALARIN GEREKEN NEDENLERİ

Bu tür denetimler, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık yaratmak ve ihlalleri önlemek amacıyla bu tür uygulamaları sürdürüyor.