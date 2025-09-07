Aydın’da Hızlı Araç Kaza Yaptı

KAZANIN DETAYLARI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hızlı olduğu belirtilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yanındaki bir kamyonete çarptı. Olayın ardından çarpmanın etkisiyle refüjü geçerek karşı şeride devrilen araç, başka bir kamyonete çarpıp durabildi. Kazada yaralanan üç kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 21.30 civarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN HIZI FELAKETE NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, 09 HU 315 plakalı otomobili kullanan R.T, aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybederek yanındaki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen S.A’nın kullandığı 06 FC 4464 plakalı diğer bir kamyonete çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü R.T, kamyonette bulunan Y.İ. ve U.T. yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri görevlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hemen Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.