Aydın’da Hızlı Araç Kaza Yaptı

AYDIN’DA AŞIRI HIZ KAZA YAPILMASINA NEDEN OLDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hızda seyrettiği belirtilen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yanındaki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan otomobil, karşı şeritte ilerleyen başka bir kamyonete daha çarparak durabildi. Kazada üç kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza, saat 21.30 civarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.

KAZANIN AYRINTILARI VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, 09 HU 315 plakalı otomobilin sürücüsü R.T, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yanındaki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddeti, aracı refüjü aşarak karşı yönden gelen S.A kontrolündeki 06 FC 4464 plakalı başka bir kamyonete çarptırdı. Bu kazada, otomobil sürücüsü R.T ve kamyonetteki yolcular Y.İ ile U.T yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı görenlerin ihbarıyla birlikte olay yerine hızla polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıların durumu üzerine olay yerinde acil müdahale gerçekleştirildi. Kazanın ardından, ilgili birimler kazanın nedenlerini araştırmak üzere incelemelerine devam ediyor.

