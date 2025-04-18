Aydın’da Huzur Uygulaması, 9 Yakalanmış

Aydın’da Huzur ve Güven Uygulaması

Aydın’da jandarma tarafından düzenlenen “Huzur ve Güven” uygulaması sırasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayişin sağlanması amacıyla 81 unsur ve 239 personelin katılımıyla “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulama sırasında 5 bin 415 şahıs sorgulandı ve bunlar arasından farklı suçlardan aranan 9 kişi tespit edildi.

Trafik Güvenliği Denetimleri

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 155 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda kurallara uymadığı belirlenen 113 araca idari işlem uygulandı ve 22 araç trafikten men edildi. Ek olarak, 173 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 50 metruk yapı, 90 okul çevresi, 98 park ve bahçe ile 11 işletme de denetlendi.

Uygulama Kapsamında Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan uygulama süresince gerçekleştirilen aramalarda muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.