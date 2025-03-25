Aydın’da Huzurlu Okul ve Sokak Uygulaması

Huzurlu Okul Önleri Uygulaması

Aydın’da jandarma ekipleri, Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulamasını gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde bu kapsamda önemli bir çalışma yaptı.

Detaylı Kontrol ve Sorgulama

Bu uygulama süresince 71 tim ve 212 personel yer aldı. Yapılan kontroller sonucunda, 100 okul, 5 öğrenci yurdu, 60 metruk bina, 89 park, 162 sokak ve 53 iş yeri denetlendi. Kontroller esnasında toplamda 4 bin 755 şahsa sorgulama yapıldı ve 17 araca idari para cezası uygulandı.