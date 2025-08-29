Haberler

Aydın’da İ.D. Hırsızlık Yaptı, Yakalandı

MOTOSİKLET İLE İNCİR HIRSIZLIĞI

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekipleri motosikletle 50 kilo incir çalan bir şüpheliyi yakaladı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Motorlu Asayiş Timleri, Germencik ilçesinin Üzümlü Mahallesi’nde tarımsal ürün hırsızlığına karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, devriye sırasında İ.D. isimli şüphelinin motosikletle hırsızlık yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli, 50 kilo çalıntı incir ile birlikte yakalandı. Çalıntı ürün, bahçe sahibine teslim edilirken, İ.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç ise devam ediyor.

Isparta’da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da bir motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Cw Enerji, Tekirdağ GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Tekirdağ'da 9.863,62 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali'ni başarıyla kurdu. CEO Volkan Yılmaz, projenin çevresel faydalarını ve temiz enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

