Aydın’da İ.D. Hırsızlık Yaptı, Yakalandı

MOTOSİKLET İLE İNCİR HIRSIZLIĞI

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekipleri motosikletle 50 kilo incir çalan bir şüpheliyi yakaladı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Motorlu Asayiş Timleri, Germencik ilçesinin Üzümlü Mahallesi’nde tarımsal ürün hırsızlığına karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, devriye sırasında İ.D. isimli şüphelinin motosikletle hırsızlık yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli, 50 kilo çalıntı incir ile birlikte yakalandı. Çalıntı ürün, bahçe sahibine teslim edilirken, İ.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç ise devam ediyor.