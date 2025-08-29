Aydın’da İhracat Artışı Gözlemlendi

AYDIN’IN İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Aydın, önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 2025 yılı Temmuz ayında Aydın’da gerçekleştirilen ihracat 99 milyon 139 bin dolar, ithalat ise 45 milyon 647 bin dolar olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre bu rakamlar, bir önceki aya göre önemli artışlar gösteriyor. İhracat rakamları yüzde 15 oranında artarken, ithalat rakamları yüzde 65’lik bir artışla karşılaşıyor.

AİDAT İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI

2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Aydın’da toplamda 238 milyon 125 bin dolar ithalat ve 680 milyon 688 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2025 yılı Temmuz ayında Aydın’da en yüksek ithalatın yapıldığı ay olduğu görülüyor; bu dönemde 45 milyon 647 bin dolar ithalat yapılmış. Buna karşın, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise Ocak ayı olup, bu ayda 26 milyon 144 bin dolar ithalat gerçekleşmiş.

İHRACATTA EN DÜŞÜK RAKAM HAZİRAN’DA

Aydın’da 2025 Ocak-Temmuz döneminde en yüksek ihracat, 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında gerçekleşmişken, en düşük ihracat rakamı ise Haziran ayında 85 milyon 747 bin dolar ile kaydedilmiştir. Bu veriler, Aydın’ın dış ticaretinde bazı dalgalanmaların yaşandığını gösteriyor.