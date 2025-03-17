Aydın’da İkamet İzni Alan Yabancılar Azaldı

YABANCI VATANDAŞLARIN SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye’nin önemli şehirlerinden Aydın’da 9 bin 601 yabancı ikamet iznine sahip durumda. Fakat son bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 4’lük bir azalma gözlemleniyor. Ünlü tarihçi Heredot tarafından “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak nitelendirilen Aydın, birçok insanın Ege’ye taşınma hayalinin peşinden koştuğu bir şehir. Ayrıca, yabancı uyruklu vatandaşlar için de cazip bir yer olma özelliği taşıyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN GÖÇMENLER

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün sağladığı verilere göre, geçici koruma altındaki kişiler ile düzensiz ve düzenli göçmenler dahil olmak üzere, Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. 14 Mart 2024’te 10 bin 36 olan ikamet izinli yabancıların sayısı, 6 Mart 2025 itibarıyla 9 bin 601’e düştü. Bu yıl içerisinde toplamda 435 yabancı uyruklu insan Aydın’dan ikamet izni aldırdı.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ DURUM

Aydın’daki yabancı vatandaşların sayısındaki değişim, Türkiye genelindeki durumu da yansıtıyor. 6 Mart 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 72 bin 627 yabancı uyruklu vatandaş ikamet iznine sahip. Bu durum, Türkiye’nin yabancı uyruklu bölge ve şehirler arasındaki göç hareketliliğini gözler önüne seriyor.