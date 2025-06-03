Aydın’da İki Araç Çarpıştı, 2 Ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, sonuç olarak 2 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzerinde Çiftlikköy Mahallesi girişinde gerçekleşti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre, Çine ilçesinden Efeler yönüne seyir halinde olan Köksal T.A. yönetimindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, Çiftlikköy’den karayoluna çıkan Mustafa Satıcı’nın kullandığı 09 EG 282 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Olayın bildirimi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

YAŞAMINI KAYBEDENLER ve YARALILAR

Kaza anında sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan yolcu Mahmut Bengi ise hastaneye kaldırılmasına rağmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer araçta yolcu konumunda bulunan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sürücü Köksal T.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı bu kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.