Aydın’da İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde Muğla Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesindeki Aydın-Muğla Karayolu Çevre Bulvarı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kavşakta bekleyen 41 HT 164 plakalı ticari araç ile Muğla yönünde seyir eden 09 BU 347 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi ve ters döndü. Kazada, otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralanırken, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gele sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı; ancak araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden açıldı. Kaza ile ilgili inceleme de başlatıldı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, ticari aracın kavşak içindeyken fazla öne çıkması ve otomobilin kırmızı ışığa takılmamak için hız kesmeden gelmesinden kaynaklandı.