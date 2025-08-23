Haberler

Aydın’da İki Günde 17 Kişi Yakalandı

17 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar neticesinde iki gün içinde toplamda 17 aranan şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ile İlçe Jandarma Komutanları, 21-22 Ağustos 2025 tarihlerinde yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

FAİLLERİN SUÇLARI VE DAĞILIMI

Elde edilen bilgilere göre, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 kişi ve ifadeye yönelik aranan 3 kişi olmak üzere toplamda 17 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslar arasında dolandırıcılık suçundan 1, hırsızlık suçundan 2, narkotik suçlardan 3, yaralama suçundan 4 ve diğer suçlardan aranan 7 kişi yer aldığı öğrenildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız süreceğini duyurdu. Bu durum, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan etkili operasyonların devam edeceğini gösteriyor.

