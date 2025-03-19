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Aydın’da İki Günde 47 Kişi Yakalandı

JANDARMA EFEKTLERİ YILDA KAPSAMLI OPERASYON YÜRÜTÜYOR

Aydın’da jandarma ekiplerinin yürüttüğü düzenli operasyonlar neticesinde, son iki günde toplam 47 aranan şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik sürekli bir çalışma yapıyor.

ARANAN SUÇLULARIN DAĞILIMI

13-15 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranan 28 kişi, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 5 kişi, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 kişi ve 20 yıl üzeri ceza ile aranan 1 kişi yakalandı. Yakalanan 47 şahsın 4’ü uyuşturucu suçlarından, 4’ü dolandırıcılıktan, 5’i yaralamadan, 1’i kasten öldürmeden, 4’ü hırsızlıktan, 10’u ifadeye yönelik aramadan ve 20’si ise diğer suçlardan arandı.

Bu tür operasyonlar, kamu güvenliğinin sağlanması ve suç oranlarının düşürülmesi açısından büyük önem taşıyor.

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