Aydın’da İlek Pazarı Denetim Yapıldı

HEDEFLEDİKLERİ GÜVENLİ ALIM SATIM

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde İlek Pazarı’nda güvenlik güçleri ve tarım ekipleri denetim yaptı. Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan İlek Pazarı’nda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri bir araya gelerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Denetim esnasında satıcılara ve alıcılara çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle hırsızlık malı satışları ile ilgili bilgi verilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca, ilke alım-satımında vatandaşların lekeli ürünlerle karşılaşmamaları için gerekli bilgiler aktarılarak, kontroller titizlikle sürdürüldü.