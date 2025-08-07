Aydın’da İlk Hasat Başladı, 400 TL

İLK HASAT BAŞLADI

Kuru incir üretimi açısından önemli bir merkez olan Aydın’da sezonun ilk hasadı başladı. Germencik Tariş İncir Birliği, sezonun ilk hasadını 400 liradan üreticiden satın aldı. Germencikli üretici Salih Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini söyleyerek, sezonun bereketli geçmesini temenni etti. Bu sembolik satış, üreticinin yüzünü güldürdü ve sezonun bereketli geçeceğinin sinyallerini verdi.

KURAKLIK ETKİSİ AZALDI

Bu yıl yaşanan kuraklık birçok üreticiyi olumsuz etkileyebiliyor ancak incirlerin iyi durumda olması sevindi. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, “Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini belirten Kacar, “Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz.” dedi.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

Kuru incir, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekliyor ve kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olan bu meyve, kemik sağlığını korurken tansiyonun dengelenmesine de katkı sağlıyor. Doğal şeker içerdiği için enerji verici özelliğe sahip olan kuru incir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırıyor. Ayrıca, antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı koruyor.