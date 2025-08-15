Haberler

Aydın’da İlk Pamuk Kilosu 300 Lira

İLK PAMUK HASADI TÖRENİ

Aydın’ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuk hasadı gerçekleştirildi. Hasat, Mutlu Ak’a ait 2 dönümlük arazide yapıldı ve 120 kilogram pamuk, Söke Çırçır-Yağ-Küspe Fabrikası’na teslim edildi. İlk pamuklar, sembolik olarak kilosu 300 liradan alındı.

TÖRENE KATILIM GÖSTERİLDİ

Hasat törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve yerel üreticiler katıldı. Bu etkinlik, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin önemini vurgularken, üreticilerin motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

