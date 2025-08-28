Aydın’da İncir Hırsızı Yakalandı

İNCİR HIRSIZLIĞI OLAYI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir bahçeden incir çalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi’nde E.A. isimli vatandaşa ait bahçeden bir miktar incir çalındığına yönelik yapılan ihbar sonrasında olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlığına karşı yürütülen araştırmalar sonucunda T.T. isimli şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, çaldığı incir ile birlikte aynı gün içerisinde yakalandı. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği bilgisi verildi.