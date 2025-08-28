Haberler

Aydın’da İncir Hırsızı Yakalandı

İNCİR HIRSIZLIĞI OLAYI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir bahçeden incir çalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi’nde E.A. isimli vatandaşa ait bahçeden bir miktar incir çalındığına yönelik yapılan ihbar sonrasında olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlığına karşı yürütülen araştırmalar sonucunda T.T. isimli şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, çaldığı incir ile birlikte aynı gün içerisinde yakalandı. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği bilgisi verildi.

Eşref Rüya 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. İzleyiciler, ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Balıkesir’de Orman Yangınları Denetimleri Artıyor

Balıkesir'de yaz boyunca orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı. 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı ve çeşitli tedbirler alındı. Dron destekli denetimler sürecek.

