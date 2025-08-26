Haberler

Aydın’da İncir Hırsızlığına Denetim Yapıldı

JANDARMA DENETİMLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Aydın’ın Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde incir hırsızlığına karşı jandarma ekipleri denetim yaptı. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, ortaklaşa olarak Koçarlı ile Sultanhisar ilçesindeki Yağdere, İncealan, Demirhan, Kılavuzlar ve Uzunlar Mahallelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik devriye faaliyeti düzenledi.

ÖNLEYİCİ DEVİYE FAALİYETİ YAPILDI

Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, bahçelerinde ve tarlalarında çalışan vatandaşlar ile çiftçilere hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için bilgilendirmeler yapıldı. Bu sayede hırsızlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

