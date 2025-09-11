Aydın’da İncir Üreticileri Birliği Kuruluyor

PİYASADA OYNANMAK İSTENEN OYUNLAR

Dünyanın ve Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin üretildiği Aydın’da, incir üreticileri seslerini duyurabilmek için bir araya gelme hazırlıkları yapıyor. Aydın’ın tanınmış incir üreticilerinden Tansel Önder, incir piyasasında yaşanan sorunlar nedeniyle üreticilerin endişe içinde olduğunu belirtiyor. “Sorunların çözümü ve incir üreticisinin sesini duyurabilmesi için ‘İncir Üreticileri Birliği’ adı altında bir dernek oluşturma niyeti hasıl oldu” diye ifade ediyor.

Tansel Önder, Aydın’da tarımla uğraşan nüfusun önemli bir kısmının yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yaparak geçimini sağladığını vurguluyor. Verilere göre Türkiye’de 12 milyonun üzerinde incir ağacı bulunuyor ki bunun büyük bir kısmı Aydın ve çevresinde yer alıyor. Ülke genelindeki incir üretim alanı ise yaklaşık 57 bin hektar. “Dünyada rakibimizin olmadığı bir ürünü yetiştiriyoruz. Ancak üreticiler olarak söz sahibi değiliz” diyor.

İncir piyasasına dışarıdan müdahale edilmek istendiğini ifade eden Tansel Önder, geçen yılki fiyatlardan alım yapılması girişiminin üreticiyi zora soktuğunu belirtiyor. “İncir fiyatlarının en az geçen yılki fiyatın yüzde 50 üzerinde olması gerekiyor,” diye ekliyor. Şu anda, incirin alım fiyatlarının, geçmiş yıl fiyatlarından düşürülmeye çalışıldığını ve bunun da üreticiler açısından sürdürülemez bir durum yarattığını vurguluyor.

Önder, bu olumsuz durumla başa çıkabilmek için devletin etkili bir müdahalede bulunması gerektiğini düşünüyor. “Burada çok ciddi yatırımlar var. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu döngünün devam edebilmesi için herkesin makul seviyede para kazanması lazım,” diyor. Üreticilerin sesini duyurabilmeleri adına İncir Üreticileri Birliği adı altında dernek oluşturma ihtiyaçlarının arttığını belirtiyor.

Devlet yetkililerine üreticilere sağladıkları kredi destekleri nedeniyle teşekkür eden Önder, “Devletimiz yüzde sıfır maliyetli krediler veriyor. Ayrıca hibe destekleri var. Bu konuda devlet elinden geleni yapıyor,” diyor. Bunun yanında, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirmenin önemine dikkat çekiyor. “Bu konularda istişare halinde olmalı ve çiftçinin emeğinin karşılığını alması için bilinçli ve toplu bir hareket sergilemeliyiz,” diyerek incir üreticilerinin birlik olmasının önemini vurguluyor.