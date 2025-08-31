Aydın’da İncir Üreticileri Hırsızlık Sorunu Yaşıyor

İNCİR HASADI VE HIRSIZLIK SORUNU

Aydın’da, dünyanın en kaliteli incirlerinin hasat edilmesiyle birlikte, üreticilerin en büyük sorunlarından biri hırsızlık oldu. İncir üreticisi Tansel Önder, “Kolluk kuvvetlerimizin de özverili çalışmaları var ancak bu konuda yasal bir altyapının oluşturulması gerek. Yakalanan şüpheli tutuksuz yargılanıyor ve ertesi gün yine bahçelerimize geliyor” şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan incir, sezonun hareketliliğini korurken; Aydın’da üreticiler hasat telaşına kapılıyor.

SEZONUN ZORLUKLARI

Ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’daki üreticiler, sabah erken saatlerden itibaren incir toplama işlemlerine başlıyor. Ancak kuraklık, sulanmayan arazilerde ciddi sorunlar yaratıyor. Önder, “Sezon, sulanan arazilerde iyi fakat sulanmayan yerlerde belirgin bir düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili oldu. Mutlak suretle sulama yapılması gerekiyor” diye belirtti.

Önder, ayrıca incir fiyatlarına müdahale edilmesi durumunun üreticiyi zora soktuğunu vurguladı. “İncir fiyatlarının en az geçen yılki fiyatın yüzde 50 üstünde olması gerekiyor” diyen Önder, bu konuların çiftçileri bilinçlendirmek için istişare edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

YASAL BOŞLUK VE HIRSIZLIK ÇETELERİ

İncir üreticileri, hırsızların oluşturduğu sorunlara da dikkat çekiyor. Önder, “Burada bir çeteleşme var. Hırsızlık çeteleri var. Geceleyin arazilerde nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen jandarmanın da çok sıkı çalışması var. Ancak burada yasal bir boşluk var” diyerek, yakalanan şüphelilerin tekrar suç işlemeye devam ettiğini ifade etti.

İşçilerden Ali Oral, “Biz sabah 6’da başlıyoruz toplamaya, öğlen saat 2’de paydos ediyoruz. Hırsızlık çok oluyor” diyerek gece bekçilik yapmalarına rağmen hırsızların hala bahçelerine girdiğini belirtti.

YORGUNLUK VE İŞCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

İşçi Zeycan Oral ise, “İşçiler tabii ki hakkıyla çalışıyor. Her gün aynı sistem. Ama hırsızlar olmasa çok iyi olurdu” diyerek, işçilerin de hırsızlık sebebiyle rahatsız olduğunu ifade etti.

Menekşe Tufan, “Burada kurusunu alıyoruz, kalburdan geçiriyoruz. Kalitesine göre gruplandırıyoruz” diyerek, incirlerin kurutulması ile ilgili süreçleri anlattı. Tüm bu sorunlar, Aydın’daki incir üretimini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.