Aydın’da İncir Üretimi Yoğunlaşıyor

İNCİR ÜRETİMİNDE YOĞUN GÜNLER

Aydın’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan incir üretimi, çiftçileri en yoğun dönemlerine sokuyor. Gündüzleri hava aydınlıkken hasat işleriyle ilgilenen incir üreticileri, geceleri de sergilerde incelemede bulunarak mahsulün yaşını ve kurusunu ayıklıyor. İncir meyvesinin oldukça nazik ve özen isteyen bir ürün olduğunu ifade eden çiftçiler, Ağustos ve Eylül aylarında adeta zamanla yarışıyor. Hava şartları olumsuz gittiğinde uyumaya dahi fırsat bulamayan incir üreticileri, bu dönemde yoğun bir tempoda çalışıyor.

İNCİR ÜRETİMİNDEKİ PAY VE SÜREÇ

Aydın, Türkiye’deki incir üretiminin yüzde 56’sını tek başına karşılıyor ve bu ildeki yaklaşık 12 milyonun üzerinde ağaç her hafta tek tek kontrol ediliyor. Bir incir ağacının depoya ulaşabilmesi için en az 5-6 kez işçilikten geçmesi gerekiyor. Verilere göre, Aydın’da yıllık yaklaşık 210 bin ton yaş incir ve 71 bin ton kuru incir üretimi yaşanıyor. Ayrıca, Coğrafi İşaret Tescili’ne sahip olan Aydın İnciri, son yıllarda küresel iklim krizinin etkisiyle daha fazla özen gerektiren ürünlerden biri haline geldi.

ÇİFTÇİLERİN GEÇİM KAYNAĞI

Aydın’da yaklaşık 16 bin çiftçi, geçimini büyük ölçüde incir üretiminden sağlıyor. Aydın’ın verimli topraklarında hasat edilen ürünler, il genelindeki yaklaşık 160 işletme tarafından işlenerek dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.