Aydın’da İşçiler Ekmek Mücadelesi Veriyor

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÜCRETLER

Çöl sıcaklarının etkili olduğu Aydın’da, termometreler 45 dereceyi gösteriyor. Domates işçileri, saatlik ücretlerinin 150 ila 250 TL arasında değiştiği bu zorlu koşullarda ekmek mücadelesi veriyor. İşçiler yalnızca günlük 6 saat çalışabildiklerini, fakat buna rağmen ekmek kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyor.

DOMATES HASADI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri olan Aydın’da domates hasadı sürüyor. İç piyasaya ve ihracata yönelik gönderilen domatesler, mevsim normalleri üzerinde seyreden çöl sıcaklarında ciddi bir emekle toplanıyor. Sabah 06:00’da başlayan domates toplama işlemi, öğlen 12:00’de tamamlanıyor. Aydın Ovası’nda yaz aylarında çalışmanın güçlüğüne dikkat çeken işçiler, “Aydın’da yaz döneminde tarım işi yapmak dünyanın en zor işlerinden biridir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan emeği olmadan tarım yapılamıyor. Zor bir işimiz var ama alnımızın teriyle ekmeğimizi kazandığımız için mutluyuz” diye belirtiyor.

İŞÇİLERİN ZORLUKLARI VE YEVMİYELERİ

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Çiftlik Mahallesi’nde her gün tonlarca domates toplanıyor. İşçiler, güneşin yakıcı sıcağına rağmen sabah 06:00’da çalışmaya başlıyor ve öğleye kadar tarlada kalıyor. Kadın işçilere günlük 1000 TL, domates selesi çeken erkeklere ise 1500 TL yevmiye ödeniyor. Tarlada hasat yapan Hülya Aydın, “Hava çok sıcak olduğu için öğlen saatlerinde bırakıyoruz. Güneş yükseldikçe çalışmak daha da zorlaşıyor, nefes almak bile güçleşiyor. Ama ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, mecburuz.” diyor.

FİZİKSEL ZORLUKLARIN ETKİSİ

Oğulcan Alyanak ise, “Kadınların topladığı domatesleri sırtımızda traktöre taşıyoruz. Her seferinde 20-25 kilo yük kaldırıyoruz. Tepemizde güneş, sırtımızda domates kasalarıyla sürekli gidip geliyoruz. Yük taşımak belimizi ve dizlerimizi yoruyor. Ama ertesi sabah yine gün doğmadan burada oluyoruz. Sıcağa, yorgunluğa, toza rağmen ekmeğimizi kazanmak için tarlada alnımızın terini döküyoruz.” şeklinde konuştu.