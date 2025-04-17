Aydın’da İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

İSTİHDAM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Aydın, önemli tarım ve sanayi kentlerinden biri olarak, İstihdam Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. İl genelinde kayıtlı işgücü sayısı 75 bin 114’e ulaşırken, 22 bin 59 kişi iş arama başvurusu yaptı. Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 2. Olağan Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında düzenlendi. Bu toplantıda, Aydın’ın işgücü istihdamı ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflendi.

İŞGÜCÜ SAYILARI VE İSTİHDAM ORANLARI

Toplantıda, Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı. Ocak 2025 verilerine göre Aydın’da toplam 32 bin 387 işyeri bulunmakta ve bu işletmelerde 180 bin 743 kişi istihdam ediliyor. 0-9 arası çalışanı olan işyeri sayısı 29 bin 282, 10-49 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 2 bin 717, 50 ve üzeri çalışanı olan işyeri sayısı ise 388 olarak kaydedildi. TR32 bölgesindeki verilere göre 2024 yılı itibariyle işgücüne katılma oranı yüzde 55,6, istihdam oranı yüzde 51,1, işsizlik oranı da yüzde 8,2 olarak belirlendi. 2025 yılı Mart ayı itibariyle, kayıtlı işgücünün 36 bin 453’ü erkek, 38 bin 651’i kadın olarak kaydedildi.

AÇIK İŞ İLANLARI VE EŞLEŞMELER

2025 Ocak-Mart döneminde iş bulma kurumuna 22 bin 59 kişi başvuruda bulundu. İş kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 7 bin 632 açık iş ilanı alınırken, 2025 Ocak-Mart döneminde 228’i engelli olmak üzere toplam 5 bin 424 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı. Ayrıca, bu süreçte danışmanlık çalışmaları kapsamında 12 bin 422 görüşme yapıldı, özel sektör işyeri ziyareti ise 3 bin 954 olarak kaydedildi. İş Kulübü katılımcı sayısı ise 472 oldu.

ÖDENEKLERE VE HİBE DESTEKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aydın’da 2025 yılı Ocak-Mart ayları arasında yapılan İşbaşı Eğitim Programları için toplam 20 milyon 969 bin 963 TL, Toplum Yararına Programlar için 42 milyon 2 bin 768 TL ve İşgücü Uyum Programları için 94 milyon 671 bin 479 TL ödendi. Toplamda bu programlar için 157 milyon 644 bin 210 TL’lik bir ödeme gerçekleştirildi. İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde, 2 bin 518 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanarak toplamda 204 milyon 350 bin 592 TL aldı. Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri ise 2016 yılından itibaren toplam 187 işletmeye 10 milyon 680 bin 863 TL hibe desteği sağladı. Toplantıda, 2025 yılı 2. dönem için hibe başvuru tarihlerinin komisyondan sonra kesinleşeceği ifade edildi.