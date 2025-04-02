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Aydın’da Jandarma 25 Aranan Kişiyi Yakaladı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 25 aranan şahıs yakalandı. Jandarma, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetleri kesintisiz sürdürüyor. Şahısların yakalanmasına yönelik etkinliklerini devam ettiren jandarma, yeni bir başarı elde etti.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, değişik hapis cezası süreleriyle aranan şahısları ele geçirdi. 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranan 5 kişi, 2-5 yıl arası ceza ile aranan 6 kişi, 5-10 yıl arası aranan 1 kişi ve 10-20 yıl arası cezaları bulunan 1 kişi kıskıvrak yakalandı.

SUÇLARIN DAĞILIMI

Yakalanan şahıslar arasında; uyuşturucu ile ilgili suçlardan 3 şahıs, dolandırıcılıktan 1 şahıs, yaralamadan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 5 şahıs ve diğer suçlardan aranan 3 şahıs yer alıyor. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 12 şahsın da bu operasyonla yakalandığı öğrenildi.

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