Aydın’da Jandarma 498 Araç Kontrol Etti

JANDARMA OPERASYONU DETAYLARI

Aydın’da jandarma ekipleri, “Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması” çerçevesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında 4 bin 416 şahıs sorgulandı ve 498 araç kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen bu faaliyetlere 45 unsur ve 141 personel katıldı.

UYGULAMA SONUÇLARI

Yapılan uygulama sonucunda, 46 araca toplam 125 bin 607 TL idari işlem yapıldı ve bir araç trafikten men edildi. Ayrıca, ekipler 92 umuma açık yeri, 1 alışveriş merkezini, 29 metruk yapıyı, 36 okul çevresini, 65 park-bahçeyi ve 18 işletmeyi kontrol etti. Bu detaylı çalışmalar güvenliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiş oldu.