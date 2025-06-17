Aydın’da Jandarma Denetim Uygulaması Gerçekleşti

Sultanhisar’da Gerçekleştirilen Sıcak Nokta Uygulaması

Sultanhisar ilçesinde jandarma, gerçekleştirilen sıcak nokta uygulaması kapsamında 41 araç ve 346 kişiyi sorguladı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavaklı, Kabaca, Salavatlı ve Yağdere Mahallesi’nde, Yenipazar yol ayrımında Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması tarafından etkinliği düzenledi.

Umuma Açık İşletmeler Kontrol Edildi

Faaliyet sırasında toplamda 8 umuma açık işletme denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamalarda, 41 araç ile 346 şahsın sorgusu yapıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu denetimlerin sürdürüleceği bilgisi alındı.