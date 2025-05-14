Aydın’da Jandarma Denetim Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Aydın’da jandarma ekipleri, okul çevreleri ile servis araçları üzerinde denetimler yaptı. Gerçekleştirilen bu denetim sırasında, toplamda 3 bin 950 kişi sorgulandı ve 80 okul servisi kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi’ adı altında Huzur ve Güven Uygulaması düzenledi. Bu uygulamada, 233 personel görev aldı.

Denetimler sonucunda 3 bin 950 kişi sorgulanırken, 103 okul çevresi, 45 metruk bina ve 246 işyeri de kontrol edildi. Bu denetimlerde, çeşitli suçlar nedeniyle aranan toplamda 5 kişi yakalandı. Ayrıca, okul servis araçları arasında yapılan kontrollerde bir araca 2 bin 167 Türk Lirası idari para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi.