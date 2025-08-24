Aydın’da Jandarma Devriye Yapıyor

Aydın’da Jandarma Devriye Faaliyetleri

Aydın’da, jandarma ekipleri sulak alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının engellenmesi için devriye faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Köşk ilçesinde yer alan Başçayır Mahallesi’ndeki DSİ Sulama Göleti’nde çeşitli denetimler yaptı. Aynı zamanda, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Güvendik Mahallesi’nde bulunan Güvendik Barajı çevresinde kontrol faaliyetlerinde bulundu.

Devriye Faaliyetleri ve Bilgilendirmeler

Gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde gölet, baraj, dere ve sulak alanlar titizlikle gözden geçirildi. Ekipler, yapılan kontroller sırasında vatandaşların güvenliği adına bilgilendirmelerde bulundu. Yetkililer, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla gölet ve barajlara girmemenin hayati bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.