Aydın’da Jandarma Dolandırıcılık Hakkında Bilgilendirdi

Pazaryerinde Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri, pazaryerinde vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme çalışması yapıyor. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Karpuzlu Tekeler Mahallesi’nde Mahalle Meydanı’nda kurulan seyyar pazaryerini kontrol ediyor.

Vatandaşlara Önemli Bilgiler Aktarıldı

Pazara gelen vatandaşlara, dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık gibi olaylara karşı nasıl tedbirler alabilecekleri hakkında bilgiler veriliyor. Jandarma ekipleri, bu tür olayların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.