Aydın’da Jandarma Öğrencilere Bilgi Verdi

JANDARMA EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, jandarma ekipleri öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte öğrencilere Türk bayrağı ve balon hediye edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İncirliova Jandarma Karakol Komutanlığı, Dereağzı İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir ziyarette bulundu.

ÖĞRENCİLERE JANDARMA HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Gerçekleştirilen faaliyette, öğrencilere jandarma kuruluşu hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Jandarma teşkilatının çocukların her alanda destekleyip değer verdiği özellikle vurgulandı. Etkinliğin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı ve balon hediye edildi.