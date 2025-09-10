Haberler

Aydın’da Jandarma Öğrencilere Bilgi Verdi

JANDARMA EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, jandarma ekipleri öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte öğrencilere Türk bayrağı ve balon hediye edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İncirliova Jandarma Karakol Komutanlığı, Dereağzı İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir ziyarette bulundu.

ÖĞRENCİLERE JANDARMA HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Gerçekleştirilen faaliyette, öğrencilere jandarma kuruluşu hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Jandarma teşkilatının çocukların her alanda destekleyip değer verdiği özellikle vurgulandı. Etkinliğin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı ve balon hediye edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.