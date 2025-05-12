Aydın’da Jandarma, Öğrencilere Tanıtıldı

JANDARMANIN TANITIMI YAPILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde minik öğrencilere yönelik jandarmanın tanıtımı gerçekleştirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Timi (HAYDİ), Köpek Unsurları ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kuşadası TOBB Anaokulu’nda eğitim alan öğrencilere ve öğretmenlere jandarma hakkında bilgilendirme yaptı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE VERİLDİ

Etkinlik sonrasında öğrencilere Türk bayrağı ve balon dağıtıldı. Bu tür tanıtım faaliyetleri, çocukların jandarmayı tanıması ve güven duygusunun geliştirilmesi amacıyla önem taşıyor.