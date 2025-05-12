Aydın’da Jandarma Operasyonu 36 Şüpheli Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCUNDA 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’da jandarma ekipleri, il genelinde düzenlediği operasyonda toplam 36 şüpheliyi göz altına aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleşen operasyon, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına odaklanarak bir günlük bir faaliyet olarak icra edildi.

YAKALANAN MALZEMELER VE SİLAHLAR

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 42 gram kubar esrar, çeşitli miktarlarda metamfetamin, 8 kök kenevir, 35 gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü ve 14 adet 9mm fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.