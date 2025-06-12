Aydın’da jandarma operasyonunda tütün ele geçirildi

JANDARMA EKİPLERİNDEN KAÇAK Tütün OPERASYONU

Aydın ilinin Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, önemli miktarda tütün dolu makaron ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakçılığına karşı ortak bir çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, ekipler, M.Ç. isimli şahsın Efeler ilçesinde sigara sararak piyasaya sürdüğünü belirledi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Şüpheliyle ilgili bilgi toplayan ekipler, hemen harekete geçerek M.Ç.’nin adresine baskın düzenledi. Gerçekleşen aramalarda, 1 milyon 100 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilo kıyılmış açık tütün, 20 bin adet boş sigara paketi, bir adet elektrikli sigara sarma makinası kompresörü ve beş adet sigara sarım makinası parçası ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda yakalanan M.Ç. hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. Jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığına karşı mücadelede kararlılıklarını sürdürüyor.