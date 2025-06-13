Aydın’da Jandarma Şehitliği Ziyareti Yapıldı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Aydın’da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı personeli ile şehit aileleri, Kemer Mezarlığı’ndaki şehitlikte, şehitler için dualar etti.

DUALAR VE DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Ziyaret esnasında konuşan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın eşi Cansu Sağlam, eşinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı. Sağlam, “Allah geride kalan polislerimizin, askerlerimizin yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin.” ifadelerini kullandı.

Mardin’de 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan jandarma er Orkun Alparslan’ın annesi Feray Özen, oğlunu çok özlediğini belirterek, kendilerini unutmayan Jandarma’ya teşekkür etti.