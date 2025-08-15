Haberler

Aydın’da Jandarma “Sıcak Nokta” Kontrolü Yaptı

UYGULAMADA 476 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleşen ‘Sıcak Nokta’ uygulaması çerçevesinde, jandarma ekipleri 476 şahsı denetledi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Horozköy, Danişment ve Kalfaköy mahallelerinde suçluların yakalanmasını sağlamak, olası olayları önlemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerle yaralanmaları en aza indirmek ve kurallara aykırı davranan sürücüleri tespit etmek amacıyla Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması ile bu uygulamayı hayata geçirdi.

AÇIKLAMADA DEVAM VURGUSU

Gerçekleştirilen uygulama ile 149 araç ve toplamda 476 şahıs kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için “Denetim ve kontrollerimiz devam edecek” şeklinde bir açıklamada bulundu.

