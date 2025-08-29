Aydın’da Jandarma ‘Sıcak Nokta’ Uyguladı

DİDİM VE SULTANHİSAR’DA SICA NOKTA UYGULAMASI

Aydın ilinin Didim ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince ‘Sıcak Nokta’ uygulaması yapılıyor. Didim ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen bu uygulama, suçları önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timlerinin ortak çalışmalarıyla hayata geçiriliyor.

UMUMA AÇIK YERLERDE DENETİMLER

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 29 umuma açık yer ve konaklama tesisi incelendi. Bu süreçte 404 şahıs ve 101 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, kurallara aykırı hareket eden sürücülere ve işletmelere 70 bin TL tutarında idari para cezası kesildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimize devam etmekteyiz” açıklamasında bulundu.